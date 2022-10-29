أول صور لـ عايدة الأيوبي كممثلة في "5 جولات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المنتج يحيى علام، عن أولى مفاجآت في فيلم "خمس جولات"، والذي وصل إلى أيامه الأخيرة في مرحلة التصوير، عن تواجد المطربة عايدة الأيوبي، لأول مرة في عالم التمثيل.

وأضاف يحيى علام، في بيان صحفي أن تواجد عايدة الأيوبي، يعد إضافة كبيرة لطاقم العمل، قائلًا: "أبهرتني شخصيًا بأدائها الدرامي الأول"، مشيرًا إلى أنها كانت تحرص على الاهتمام بجميع تفاصيل العمل، وتنشر روح الحب بين جميع الأبطال.

فيلم خمس جولات، يناقش رياضة MMA، ورحلة تحديات شاب، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

وكان انتهى صناع فيلم خمس جولات، خلال الفترة الماضية، من تصوير عدد كبير من مشاهد الفيلم بدولة المجر وتحديدا في مدينة بودابست، وفي مدينة الإسكندرية.

ويشارك في بطولة الفيلم السينمائي "5 جولات" عدد كبير من النجوم، وهم: ماجد المصري، وآدم الشرقاوي ونورالنبوي، مصطفى درويش، وداليا شوقي، عايدة الأيوبي، ومطرب الراب آر سينك، ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب، الفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.