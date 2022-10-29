إنجي المقدم تخضع لجلسة تصوير جديدة.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة إنجي المقدم لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت إنجي صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت إنجي في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، إذ ارتدت ملابس كاجوال، وعلقت: "قبل ما تستغرب شوف صورة رقم 9".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت كالتالي: "تحفة كدا كدا، قمر، بحبك حب العالم، العسل، يقبرني جمالك، أنتي رائعة، واو، جميلة".

يذكر أن آخر أعمال إنجي المقدم فيلم "11.11"، من إخراج كريم أبو زيد، ﺗﺄﻟﻴﻒ ياسر عبدالباسط، بطولة النجوم: إياد نصار، غادة عادل، عمر الشناوي، ونور إيهاب وغيرهم.