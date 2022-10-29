تيسير فهمي تتعرض لوعكة صحية وتنقل إلى المستشفى

كتب امير فتحي في السبت 29 أكتوبر 2022 04:52 مساءً - كشفت الفنانة تيسير فهمي عن تعرضها لوعكة صحية خلال الساعات الماضية استدعت نقلها إلى مستشفى دار الفؤاد . نشرت تيسير فهمي منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أوضحت من خلاله تواجدها بالمستشفى . ولم تكشف الفنانة المصرية عن طبيعة وعكتها الصحية، واكتفت في تعليقها بطلب الدعاء من الجمهور قائلة: “ادعولي” .

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