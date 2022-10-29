أوتاكا عن تشابه اسم مسرحيته مع فيلم شهير: "عاملين حاجة تافهة ومحدش هيزعل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد أوتاكا، مخرج مسرحية "حتى لا يطير الدكان"، إنه يستعد لتقديمها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "في موسم الرياض عندنا مسرحية (حتى لا يطير الدكان) بطولة أكرم حسني ودرة".

وبسؤاله هل يخشى أن يُغضب الاسم الجمهور، ويوجه لهم انتقاد بالسخرية من الفيلم الشهير "حتى لا يطير الدخان" والمأخوذ عن نص أدبي للكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، قال "إحنا عاملين حاجة تافهة جدا محدش هيزعل منا".

"حتى لا يطير الدكان" يشارك في بطولتها الفنان أكرم حسني، الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد أنور، وهي مسرحية كوميدية من تأليف وإنتاج أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.

من ناحية أخرى، عبر أوتاكا عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسل "البيت بيتي"، قائلا "فيه غرام بيني وبين البيت بيتي، أول يوم تصوير بيفرق معايا في حبي للحكاية نفسها، واتعلقت بيه بشكل رهيب وكنت زعلان لما خلصت التصوير".

وأضاف "مع العرض كان التليفون هينفجر والناس كانت مبسوطة جدا، ومع آخر حلقة الناس بقت بتسأل العلامة على ضهري دي إيه، لكن مش هينفع أقول عشان المخرج خالد مرعي ميزعلش ومنحرقش أحداث الجزء الثاني، اللي هنبدأ تصويره قريبا.