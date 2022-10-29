قبل انطلاقها الليلة..أول تعليق من محمد رمضان على حفله الغنائي في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف النجم محمد رمضان، عن بوستر حفله الغنائي الذي يحييه مساء اليوم السبت، في "برج بارك" بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر رمضان، بوستر الحفل، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "الليلة نار.. 29/10 .. إفريقيا في كل مكان، دبي.. ثقة في الله نجاح".

وسافر محمد رمضان، إلى دولة الإمارات، بعد رحلة ناجحة بدولة لبنان، حصد خلالها جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرية من مهرجان "موريكس دور Murex d'Or" في دورته الـ 21، التي حملت عنوان "انهض يا لبنان".

كما قام بتصوير عدد من المشاهد الخاصة بمسلسله الدرامي "العمدة" الذي يخوض بطولته، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، وشهدت مراحل التصوير التفاف الجمهور اللبناني حوله لإلتقاط الصور التذكارية.

واستغل رمضان، تواجده في لبنان أيضا، بزيارة مستشفى علاج سرطان الأطفال في بيروت بـ لبنان، والتقط صورا تذكارية مع جميع العاملين وأطفال المستشفى وتقديم الدعم لهم.

مسلسل "العمدة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي –جوهر.

المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين.