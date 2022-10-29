بالصور| انطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشر من مهرجان القاهرة الدولي للجاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتحت المطربة المغربية سارة مول البلاد فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للجاز Cairo Jazz Festival بحفل غنائي احتضنه مسرح إيوارت في التحرير.

وأشعلت سارة أجواء أولى ليالي المهرجان بتوليفة غنائية من أشهر أغاني الجاز العالمية مع مقتطفات من أغانيها الخاصة مثل "دنيا"، بتوزيعات موسيقية مميزة بمشاركة الموسيقار عمرو صلاح، مدير المهرجان الذي شاركها الحفل بالعزف على البيانو.

ووضعت المطربة المغربية لمستها في مستهل فعاليات الدورة الرابعة عشر من المهرجان الدولي الذي شهدت أولى لياليه أيضا حفل الفرقة السويسرية نوماد سبيريت في أولى زياراتها لمصر.

كما شهد حفل الافتتاح حضور خاص لسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، الذي أثنى على المهرجان وعبر عن سعادته بنجاح النسخة الجديدة التي تعد أكبر دورات مهرجان القاهرة للجاز بمشاركة 13 دولة أوروبية لأول مرة.

ويعود مهرجان القاهرة للجاز بنسخته الرابعة عشر هذا العام، بأكثر من 28 عرضا وبمشاركة 16 دولة، بداية من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسويسرا وإيطاليا، بجانب المجر والدنمارك ومالطا والنمسا والبرتغال وليتوانيا، إضافة إلى المغرب والنرويج وهولندا والبرازيل وفرنسا.

ويشهد مهرجان القاهرة الدولي للجاز ما يزيد عن 28 عرضا موسيقيا على مدار تسعة أيام متتالية، وتتنوع فعالياته بين الحفلات الغنائية والموسيقية وعروض أفلام وثائقية وندوات فنية، وتقام فعاليات العروض الرئيسية بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، بجانب حفلات إضافية مجانية للفرق الزائرة في الإسكندرية بالتعاون مع مركز الجيزويت الثقافي ومكتبة الإسكندرية، إضافة لعروض السهرات الفنية في كايرو جاز كلوب.