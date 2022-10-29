بينهم رانيا يوسف..كيف علق نجوم الفن على عقد قران شيري عادل وطارق صبري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة شيري عادل، مساء أمس الجمعة، بعقد قرانها على الفنان طارق صبري.

وشاركت شيري، جمهورها ومتابعيها، صورا من عقد قرانها،عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلقت على الصور برمزي "دبلة الزواج" و "قلب أحمر".

بينما شارك أيضا الفنان طارق صبري، نفس الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وتضمنت التدوينة نفس تعليق شيري عادل.

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع احتفال "شيري وطارق" بعقد قرانهما، حيث كتبت نهال عنبر "ألف مليون مبروك، ربنا يسعدكم ويحميكم"، وكتبت ليلى أحمد زاهر "ألف مبروك ربنا يسعدكم يا رب"، وكتب عمر الشناوي "ألف الف مبروك"، وكتب دياب "مليون مبروك يا حبايبي ربنا يسعدكم".

كما كتبت رانيا يوسف "مبروك يا حبايبي ربنا يسعدكم"، وكتبت نسرين طافش "ألف مبروك ربنا يسعدكم ويحميكم"، وكتبت دنيا عبدالعزيز "ربنا يسعدكم حبايبي"، وكتبت ريهام أيمن "ألف مبروك حبيبتي"، وكتبت هند صبري "ألف مبروك ربنا يسعدكم"، وكتبت بدرية طلبة "مبروك يا حلوين".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيري عادل الفنية التي شاركت فيها، مسلسل "أيام"عام 2021، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، ومن بطولة حورية فرغلي، شيري عادل، رياض الخولي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، ندا موسى، وحجاج عبد العظيم وغيرهم.

بينما كانت آخر أعمال الفنان طارق صبري، التي شارك فيها مسلسل "الاختيار 2" عام 2021 والذي تناول بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجه الخطر الذي تعرضت له البلاد إثر سقوط جماعة الإخوان الإرهابية.