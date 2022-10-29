رانيا يوسف تشارك في التوعية من سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف في حملة للتوعية من مرض سرطان الثدي.

ونشرت رانيا صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وجاء في الصورة: "شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، حافظ على نشاطك البدني، تشير الأبحاث إلى أن زيادة النشاط البدني بمعدل 30 دقيقة من المشي لـ 5 أيام في الأسبوع تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل عام".

جدير بالذكر أن رانيا يوسف عُرض لها مؤخرًا مسلسل "المماليك" تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، بطولة بيومي فؤاد، فيدرا، نانسي صلاح، محمد لطفي، ورامي وحيد وغيرهم.

كما شاركت رانيا يوسف في الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، مريم الخشت، وعارفة عبدالرسول.