نادين الراسي: "بالصلاة ما في مستحيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نادين في الصورة معلقة صورة شقيقها الفنان جورج الراسي في "بروش" على صدرها، وعلقت نادين على الصور قائلة: "بالصلاة ما في مستحيل".

وعلقت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور على الصور: "حبيبتي".

يذكر أن الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، لقي مصرعه صباح السبت 27 أغسطس 2022، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.