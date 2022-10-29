بعد مباراة السوبر.. ماذا قال عمرو عرفة عن زكريا الوردي ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق المخرج عمرو عرفة، على الأداء الذي ظهر به لاعب نادي الزمالك المغربي زكريا الوردي، بعد مباراة السوبر المصري التي أقيمت مساء أمس الجمعة بالإمارات.

ونشر عرفة، صورة زكريا الوردي، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "مش شايف أي ورد".

وفاز النادي الأهلي بالسوبر المصري، عقب تغلبه على فريق الزمالك بهدفين دون رد .

والتقى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

وخاض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، بينما لعب الأهلي باعتباره وصيف بطولتي الدوري والكأس.

يذكر أن، هذه هي المرة الخامسة التي لعب فيها كأس السوبر المصري في دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.