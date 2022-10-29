"يجي ياخد كورس في مسرحنا".. عبير الشرقاوي تهاجم محمد الغيطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي ابنة المخرج الراحل جلال الشرقاوي، رسالة جديدة للإعلامي والمؤلف محمد الغيطي بعد الجملة التي قالها عنها مؤخرا بأحد البرامج التليفزيونية بأن "أبوها تبرأ منها"، وذلك على خلفية ما قالته عن مسلسله "الضاحك الباكي".

وكتبت عبير منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلة: "حد يقول لمحمد الغيطي يجي ياخد الكورس ده في مسرحنا وهعمله تخفيض يمكن يتعلم الكتابة".

وكانت عبير الشرقاوي قد هاجمت صناع مسلسل "الضاحك الباكي" والذي يحكي سيرة الفنان الكبير نجيب الريحاني.

وكتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "محمد فاضل يستهزئ بالجمهور، مطلع فردوس عبدالحميد السبعينية أم لطفل رضيع في مسلسل الضاحك الباكي".

مسلسل "الضاحك الباكي" بطولة: عمرو عبدالجليل، فردوس عبدالحميد، رزان مغربي، ياسر الطوبجي، ومن تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.