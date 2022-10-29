منة بدر تيسير تحيي الذكرى السنوية الرابعة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة منة بدر تيسير الذكرى الرابعة لوفاة والدها الراحل بدر تيسير.

ونشرت منة صورتين لوالدها، أمس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "النهاردة الذكرى السنوية لأبويا، السنة الرابعة، أنا مفتقداك مصدر حب كبير كان في حياتي، ماكنش أبويا وبس كان بسمتنا وبهجت العيلة كلها، ما فيش زيك يا أحن وأطيب قلب، وحشتني ووحشني حضنك".

وأضافت: "ادعوا لأبي بظهر الغيب بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن آخر أعمال منة بدر تيسير فيلم "لعبة شيطان"، بطولة النجوم باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مي القاضي، نانسي صلاح، إسلام إبراهيم، إخراج إبرام نشأت.