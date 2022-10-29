شيرين إلى رحمة الله.. هاشتاغ يُثير الذعر على السوشيال ميديا. فما هي التفاصيل؟

كتب امير فتحي في السبت 29 أكتوبر 2022 12:50 مساءً - ما تزال الأزمة الصحية للنجمة شيرين عبدالوهاب تحمل داخلها الكثير من الأحداث، بعد تضارب الأنباء عن دخولها في غيبوبة بالتزامن مع علاجها من إدمان المواد المخدرة، بينما تنفي مصادر مقربة من أسرتها الأمر وأكدوا تحسنها وإستجابتها للعلاج.

وفي الساعات الماضية، تصدر في الساعات الماضية وسم “شيرين الى رحمة الله” على مواقع التواصل الإجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين، الذين عبّروا عن قلقهم من تداول هذه العبارة، خصوصًا أن شيرين كانت بدأت تتحسن صحيًا ونفسيًا، بعد مرور بضعة أيام على مكوثها في المستشفى.

شيرين إلى رحمة الله.. هشتاغ يتصدر تويتر

وحمل الهاشتاغ الذي تصدر تريند “تويتر” في العديد من الدول العربية عنوان “شيرين إلى رحمة الله” في إشارة إلى وفاة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

شيرين إلى رحمة الله هشتاغ يتصدر تويتر

وتناقل مستخدمو تويتر الهاشتاغ بسرعة بين مصدق وحزين وبين محلل للتغريدة حيث قال أحد المحللين إن الهاشتاغ تم رفعه من قبل حسابات وهمية بينما قالت إحدى المغردات: “معقول يكون صار يلي خايفين منو”.

فيما أبدى عدد آخر من الوراد استياءهم من التركيز على قصة شيرين عبد الوهاب مؤكدين أن هذا الأمر لا يهمهم.

حلمي بكر يفجر مفاجأة حول إدمان شيرين للمخدرات

من ناحية أخرى، فجّر الموسيقار المصري حلمي بكر مفاجأة من العيار الثقيل، تُجاه الفنانة المصرية الشهيرة شيرين عبد الوهاب، وتعاطيها للمخدّرات.

حيث علّق الموسيقار المصري، حلمي بكر، على الأزمة التي تعرضت لها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد أن تم إدخالها إلى مصحة نفسية عنوة، للعلاج من تعاطي المخدرات.

وكشف بكر مفاجأة جديدة، مشيرًا إلى أن تعاطي الفنانة شيرين عبد الوهاب للمواد المخدرة يأتي قبل ارتباطها بالفنان حسام حبيب، وليس منذ زمن قريب كما يعتقد بعضهم.

وأضاف الموسيقار المصري خلال لقائه مع الإعلامية مروة صبري في برنامج ”قعدة ستات“: ”التعاطي يفقد الإنسان أعصابه وتجعل المقام يهتز وفي كذا حفلة بلاقي المقامات عند شيرين تهتز، وشيرين عبد الوهاب في يوم من الأيام كانت عظيمة وكانت هتبقى أعظم لكن دلوقتي اختلفت والفترات اللي كانت فيها عظيمة أيام ما طلعت مع تامر حسني وفي البداية ولما كبرت وغنت في حفلات وحبها العالم العربي كله زي ما إحنا حبناها لكن في الفترة الأخيرة هي خارج التون“.

وتابع حلمي بكر: ”شيرين تتعاطى المخدرات قبل ارتباطها بحسام حبيب، وأنا بحب شيرين عبد الوهاب جدا ولما حبوا يكرموا شيرين في الأوبرا أنا اللي طلعت على المسرح واديتها الدرع بنفسي وده حب ولما تحب إنسان خليه يعيط ولو قال أي يبقى بيفضحك انتي وبيتهمك انك بتأذيه ولو امتص الألم وأنا بقرصه لمصلحته وابتسم وبص في وشك هتزداد محبة“.

أنباء حول سفر شيرين إلى ألمانيا لتلقي العلاج

ودخل على خط الازمة رجل الأعمال المصري المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، حيث أثار حالة من الجدل، حول الحالة الصحية بالفنانة شيرين عبد الوهاب، من خلال منشور له عبر صفحته في موقع «فيسبوك».

فرج عامر، وضع صورة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وكتب:” شيرين سافرت إلى ألمانيا برعاية الدولة للعلاج”.

المستشار ياسر قنطوش “محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب”، رد على ما نشر في تصريح خاص لإحدى المواقع المحليّة، قائلًا:” كلام الحاج فرج، مش مظبوط، وهي حاليًا في مصر“.

وعن آخر تطورات حالتها الصحية أكد المستشار المصري، قائلًا:”شيرين بصحة جيدة، وحالتها في تحسن دائم”.

وصية شيرين لبناتها:

وبنفس الوقت أعلن حسام لطفي المستشار القانوني لشيرين عن وجود وصية كتبتها المطربة المصرية منذ سنوات وهو مؤتمن عليها ولا يمكن الكشف عن تفاصيلها ولكنه ألمح لصحة تصريح حسام عن كتابة شيرين كل ثروتها صالح ابنتيها.

وتابع محامي شيرين عبد الوهاب السابق في تصريحاته: “كتابة الوصية دليل على إيمان عميق عندها حيث لا يحل لمسلم أن يبيت فوق ثلاث ليال إلا ووصيته تحت رأسه، وقد فعلت، ومثلي لا يملك إلا الدعاء لها بالصحة وطول العمر”.

وأكد أن شيرين عبد الوهاب يحبها كل من يعرفها، ولديها رصيد كبير لدى الجمهور من الحب، مؤكداً أنها ليست الوحيدة من أهل الفن التي احتفظ بوصيتها.

ورفض حسام لطفي التعليق على تصريحات حسام حبيب حول الأزمة، موضحًا أنه لم يتابعها بسبب وجوده خارج مصر مشيراً إلى أنه لن يكشف أي سر ائتمنته عليه شيرين أو أي فنان ممن يثقون به.

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، قد تصدرت مؤخرًا، قوائم تريند مواقع التواصل، ومحرك البحث جوجل، عقب الجدل الذي أثاره نقلها إلى إحدى المصحات النفسية للعلاج من الإدمان، وفقا لتصريحات والدتها وشقيقها محمد عبدالوهاب.

الخليج 365

الخليج 365