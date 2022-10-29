خلعت الأسود وإرتدت الأخضر اللامع.. يسرا تفك الحداد على هشام سليم في حفل أزياء إيلي صعب.. شاهدوا أناقتها اللافته!

كتب امير فتحي في السبت 29 أكتوبر 2022 12:50 مساءً - بدأت الفنانة المصرية يسرا تعود لحياتها الطبيعية بعد تجاوز أحزانها على الفنان الراحل هشام سليم شقيق زوجها وصديقها المقرب، وذلك في حفل أزياء في قطر في حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia. لمصمم الأزياء العالمي إيلي صعب.

وظهرت يسرا في الحفل بفستان مطرز باللون الأحضر الداكن، بعد ظهورها خلال الفترة الأخيرة في أكثر من مناسبة داخل القاهرة بملابس الحداد السوداء.

إطلالة يسرا:

ظهرت يسرا في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأخصر، واتسم التصميم بأنه مطرز بالكامل، و بحزام شيفون حول منطقة الخصر.

يسرا في حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia. بإطلالة لافتة للأنظار

قد حمل فستان يسرا في أحدث ظهور لها توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، وبلغ سعره 370 ألف جنيه مصري، مما أثار الجدل بين متابعيها و جمهورها على السوشيال ميديا.

إطلالة يسرا في قطر في حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia.

أكملت يسرا إطلالتها بكلاتش فضي صغير الحجم، كما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، أعتمدت على تسريحة شعر بسيطة للغاية، كما بدت ببعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.

وأجرت يسرا خلال الحفل عدد من اللقاءات التليفزيونية مع عدد من القنوات والمواقع الأجنبية لتهنئة إيلي صعب بحفله الجديد.

أول ظهور لـ يسرا بعد وفاة هشام سليم

وقبل أيام، تصدر اسم يسرا مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بسبب حضور مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وكان هذا الظهور الأول لها بعد وفاة شقيق زوجها الفنان هشام سليم.

يسرا في مهرجان الفضائيات العربية

وظهرت الفنانة يسرا بملابس سوداء ورفضت التسجيل المراسلين على السجادة الحمراء من مهرجان الفضائيات العربية.

حضر المهرجان الفضائيات العربية عدد من النجوم ومنهم خالد النبوي، وإلهام شاهين، وسيرين عبد النور، ومحمد محمود عبد العزيز، وخالد سرحان، ومنة شلبي، ودنيا عبد العزيز.

وقرر مهرجان الفضائيات العربية، إطلاق اسم الراحل هشام سليم على الدورة الثالثة عشرة من المهرجان، وذلك تقديرا لأعماله العديدة التى قدمها سواء فى السينما أو الدراما بعد رحيله

يسرا تنعي هشام سليم بكلمات مؤثرة

وكانت الفنانة المصرية فد نعت يسرا زميلها وشقيق زوجها الفنان هشام سليم الذي توفي الخميس الموافق 22 سبتمبر، عن عمر ناهز 62 عامًا، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت يسرا في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر“: “أخويا و حبيبي و صديق عمري و السند و أخو زوجي خالد صالح سليم في ذمة الله، إنا لله و إنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يصبرنا على فراقك جميعا. فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء لهشام و قراءة الفاتحة.”.

بمسلسل جديد ومسرحية بموسم الرياض.. يسرا تعيش حالة نشاط فني بعد رمضان

من ناحية أخرى، تعيش الفنانة يسرا حالة من النشاط الفني بعد نجاح مسلسلها «أحلام سعيدة» والذي عرض في شهر رمضان 2022، حيث وقعت على بطولة مسرحية ستعرض خلال موسم الرياض المقبل من إنتاج صادق الصباح.

وعلى جانب آخر، بدأت يسرا في شهر يونيو الماضي تصوير مسلسلها الجديد «روز وليلى» التي تشاركها البطولة نيللي كريم وسيعرض على منصة شاهد.

آخر أعمال يسرا مسلسل «أحلام سعيدة» وشاركها البطولة غادة عادل ومي كساب وشيماء سيف وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

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