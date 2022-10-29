شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل جورج وسوف بالإسكندرية إلى 25 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المنظمة لحفل جورج وسوف الذى كان مقررًا إقامتها بمدينة الإسكندرية اليوم السبت 29 أكتوبر الجارى، إلى يوم الجمعة الموافق 25 من شهر نوفمبر المقبل، لظروف خارجة عن إرادة سلطان الطرب والشركة المنظمة للحفل.

وتألق مؤخرًا المطرب الكبير جورج وسوف بحفله الغنائى ضمن فعاليات موسم جدة فى المملكة العربية السعودية، وفاجأ وسوف الجمهور بظهوره بوزن زائد على غير المعتاد، كما استند على عكاز خلال وقوفه على خشبة المسرح.

وغنى سلطان الطرب العديد من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث بدأ الحفل بأغنية "الحب الكبير"، ثم أشعل الحفل بأكثر من أغنية من بينها "صباح الفل على العشاق"، وأغنية "طبيب جراح"، و"علم قلبي الشوق".

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف، والأغنية كتبها الشاعر أحمد المالكى وقدمها بإحساس مختلف، حيث وصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب.