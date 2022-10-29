شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح ردود أفعال الجمهور بعد العرض الأول لفيلم Black Panther: Wakanda Forever والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ديزنى، ومارفل ستوديوز، النقاب عن فيلم رايان كوجلر "Black Panther: Wakanda Forever" فى العرض العالمى الأول للفيلم فى هوليوود مساء الأربعاء، وتظهر ردود الفعل الأولى على الإنترنت الآن، وهي إيجابية للغاية، ويبدو أنه لم تكن هناك عين جافة في المسرح خلال مدة تشغيل الفيلم البالغة ساعتين و40 دقيقه.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "Variety" كان توقع فيلم "Black Panther: Wakanda Forever" مرتفعًا جدًا، والعرض الأول هو أحد أكبر الضربات في Marvel Cinematic Universe ، حيث حقق 700 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي و 1.3 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، كما أصبح فيلم "Black Panther" أول فيلم كوميدي يرشح لجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار.



فيلم Black Panther

وتكون تكملة الفيلم، التي تدور حول أمة واكاندا ضد نامور وأمة تالوكان الواقعة تحت البحر، من بطولة ليتيتيا رايت، ولوبيتا نيونغو، وداني غوريرا، ونستون ديوك، ودومينيك ثورن، وفلورنس كاسومبا، وميكايلا كويل، وتينوش هويرتا، ومارتن فريمان، وأنجيلا باسيت، تتبع أحداث الفيلم وفاة الملك T’Challa ، الذي لعبه الراحل تشادويك بوسمان، وتوفي بوسمان في عام 2020 بعد صراع خاص مع سرطان القولون.

واعترف كوجلر في وقت سابق من هذا الشهر بأنه كاد أن يترك الفيلم بعد وفاة بوسمان ، قائلاً: "لقد كان مؤلمًا للغاية. كنت مثل، "يا رجل، كيف يمكنني أن أفتح نفسي لشعور مثل هذا مرة أخرى؟" كنت أتأمل في الكثير من المحادثات التي أجريناها، نحو ما أدركت أنه نهاية حياته. قررت أنه من المنطقي الاستمرار".

وصف محرر جوائز Variety Awards ، كلايتون ديفيس ، الفيلم بأنه "تحية جميلة إلى تشادويك بوسمان" وسلط الضوء على أنجيلا باسيت كأحد أبرز ما في الفرقة، "لا أعرف عن جوائز الأوسكار" رغم ذلك.