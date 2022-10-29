شكرا لقرائتكم خبر عن "فضل ونعمة" يحقق أمس 374 ألفا و312 جنيها فى السينمات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "فضل ونعمة" للفنان ماجد الكدواني والفنانة هند صبرى نجاحا كبيرًا منذ بداية عرضه فى دور العرض السينمائية المختلفة، وحصد الفيلم أمس 374 ألفا و312 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال الفترة الماضية 11 مليونا و477 ألفا و361 جنيهًا.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) اللذين يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان فى قضية مخدرات ويحاولان إثبات براءتهما ومساعدة الشرطة على القبض على المتهمين، وهو من بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

يذكر أن آخر أعمال ماجد الكدوانى في السينما فيلم "الجريمة" الذى تم طرحه في يناير 2022، من بطولة أحمد عز، منة شلبى، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز.

أما هند صبرى فيعرض لها حالياً فيلم "كيرة والجن" الذى حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بوصوله إلى 116 مليون و856 ألف جنيه حتى الآن والفيلم مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.