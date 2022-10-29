فن ومشاهير

"العو حضر" كيف احتفلت ندى بسيوني بفوز النادي الأهلي بالسوبر المصري؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

احتفلت الفنانة ندى بسيوني بفوز النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري على حساب نادي الزمالك في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

ونشرت بسيوني صورة مع شعار النادي الأهلي وعلقت: "العو جو، العو حضر، ومن هنا البداية".

وتوّج الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية نسخة (2021).

واستطاع الأهلي أن يتوّج باللقب رقم 12 في تاريخه، في المقابل توقف رصيد الزمالك من حيث ألقابه في السوبر عند أربع بطولات.

وافتتح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بطولاته من خلال التتويج بالسوبر المصري لحرم الزمالك من إنجاز تاريخي بعد تتويج القلعة البيضاء بلقبي الدوري وكأس مصر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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