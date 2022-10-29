كتب امير فتحي في السبت 29 أكتوبر 2022 09:50 صباحاً - خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة في بث مباشر عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الحكم ببراءة زوجها المنتج البحريني محمد الترك من تهمة الخيانة الزوجية.

وقالت دنيا بطمة إنها خرجت من أزمتها بعد كشف محمد الترك، رأسها مرفوعة، خاصة عقب إنصاف القانون لها، ردًا على مقطع فيديو للأخير اتهمها فيه إنها إنسانة لا تستحق العشرة.

وتابعت بطمة، إن أي مواطنه لها حقوق سوف تحصل عليها، كاشفة أفعال زوجها بالتحريض على الدعارة، والسرقة، موجه رسالة لزوجها مفادها: “ما أدرك ما هذه التهمة”، فلا تضحك كثيرًا، واتهمته بسرقة هاتفها المحمول واختراق حساباتها الشخصية.

وقالت دنيا ان زوجها كان يخونها في “عقر دارها” والسيدة التي كانت معه ارتدت خلخالها وملابس خاصة بها وهو ما اعترفت به أثناء التحقيق معها.

وكتبت دنيا بطمة تعليق على الفيديو جاء فيه: “سؤؤؤااااال علاش هاد البلبلة أمحمد مدرتيهاش ملي كنت انا في ملف وخاص لي يوقف معايا !!!!!!!!! هنا غادي نسكت والايام بيننا”.

وتابعت “لا تستخدم جمهور دنيا بطمة كوسيلة لتبرير ما فعللللللت يكفي كذب وبهتان والواقع شي آخر وبالادلة واذا كذبتي راك تضرب فالقضاء وتتكذب ما جاء في المحاضر الضابطة القضائية كاين فيديو موثق فيه خلخالي والاخت اعترفت عليك والخلخال الي فلايفك شريتيه جديييييييييد كذااااب خلخالي تعرفت عليه عند الشرطة والاخت اعترفت وشكرا ✌

كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة تبكي وتكشف تفاصيل جديدة حول خيانة محمد الترك لها: “كانت لابسة خلخالي والاخت اعترفت”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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