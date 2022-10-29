شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طبيعة شخصيات مسلسل "اتزان" قبل عرضه على watch it.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ منصة watch it الرقمية عرض أحدث إنتاجاتها الأصلية مسلسل "اتزان"، اليوم السبت، وشهدت الأيام الماضية ترويج المنصة للعمل بطرح البوسترات الدعائية والكشف عن أسماء شخصيات الفنانين المشاركين فى البطولة، وكذلك نبذة عن طبيعة أدوارهم خلال أحداث العمل.

البداية بالفنانة ركين سعد والتى تجسد دور "رحمة" وهى زوجة وأم تعاني بسبب مشاكل قديمة مع أهلها، أما نبيل عيسى فيظهر بشخصية "عمر" زوج رحمة ويواجه صراع داخلي، فيما يقدم صدقى صخر دور "دكتور باسل" طبيب نفسى مسئول عن علاج رحمة، وصفاء الطوخى "مدام فريدة" وهى أم متحكمة وشخصيتها قوية، وتجسد زينب غريب شخصية "أمل" فتاة حالمة تبحث عن الحب.

وتقدم الفنانة التونسية دارين حداد شخصية "نيفين" وهى فتاة من ممكن أن تستغل أي شخص مقابل هدفها الوحيد في الحياة، وتشارك هاجر السراج بدور "نادية" ابنة عم رحمة وتتمنى الهروب من واقعها، وشيشارك مروان يونس فى العمل بدور "خالد" وهو مغنى شاب ومحب للحياة، وأيضاً حسن مالك يجسد شخصية "أدهم" شاب يعانى من اضطرابات نفسية وفى رحلته للعلاج، فيما يجسد تميم عبده دور "سالم" رجل أعمال، همه الوحيد هو المال.

مسلسل "اتزان" يعتمد على البطولة الشبابية حيث يضم في قائمة أبطاله ركين سعد، صدقي صخر نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، وتأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة سالم والتي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث.

وتعرض منصة watch it حاليًا سلسلة "أم الدنيا" الوثائقى، والذى تقوم ببطولته النجمة سوسن بدر والذى يعد من أعمال المنصة الأصلية أيضاً، ويتحدث الفيلم يتحدث عن عظمة الحضارة المصرية القديمة، وكيف صنع الأجداد ميراثًا ضخمًا من الآثار المصرية القديمة والمعابد، وتقوم الفنانة سوسن بدر بحكي قصة الفيلم بالتعليق الصوتي "فويس أوفر" ثم يتحدث كل ملك عن الحضارة المصرية العريقة.



ركين سعد



نبيل عيسى



صدقى صخر



صفاء الطوخى



زينب غريب



دارين حداد



مروان يونس



تميم عبده



حسن مالك