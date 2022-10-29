محمد الترك يزيل وشم دنيا بطمة من ذراعه.. ويوجه لها هذه الرسالة

كتب امير فتحي في السبت 29 أكتوبر 2022 08:43 صباحاً - قام المنتج البحريني محمد الترك، زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة ومدير أعمالها السابق، بإزالة الوشم الذي كان يضعه على يده والذي كان يحمل اسمها، ووضع بدلا منه، الأحرف الأولى من أسماء أبنائه من زواجه السابق، وكذا ابنتيه من بطمة.

ونشر الترك، عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، فيديو أثناء إزالة أثر الوشم الذي يحمل اسم دنيا، إلى جانب مقطع آخر أثناء وضع الوشم الجديد.

كما كتب رسالة وجهها إلى دنيا بطمة، قال فيها: “شكرا لك على أجمل وردتي في بستان حياتي، شكرا لأنك رسمتي ابتسامة في يوم من الأيام، شكرا على العشرة ووقفاتك معي في أصعب مراحل حياتي، شكرا للحظات الجميلة، ستبقي أم بناتي ويبقى الاحترام”.

وتابع بذكر تاريخين مهمين في حياته الزوجية مع بطمة، وهما سنتي 2013 و2022، مع تعليق: “إلا الكرامة”.

وأضاف الترك: “لعلها صلاح من ربي العالمين قدر الله وما شاء فعل”، وختم بأية قرآنية.

يذكر أن الترك وضع وشم دنيا بطمة في مايو 2019، وذلك تعبيرا عن مدى حبه لها، حيث شارك صورة توثق الأمر، ليظهر آنذاك قوة علاقتهما وحبه الكبير لها.