شكرا لقرائتكم خبر عن جوينيث بالترو عن صداقتها مع براد بيت رغم الانفصال منذ 20 عاما: زوجى يحترم ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الممثلة جوينيث بالترو عن شعور زوجها براد فالتشوك حينما علم أنها لا تزال تكن كل الاحترام لخطيبها السابق براد بيت رغم الانفصال قبل 20 عاما، واحتفاظهما بصداقتهما من حينها، قائلة فى تصريحات لبرنامج Entertainment Tonight: "ربما يكون زوجى حكيماً للغاية، لذلك أعتقد أنه يحترم الصداقة تمامًا".

وأضافت بالترو تعليقاً على ذلك أنها وبراد لا زالا يستشيران بعضهما فى أمور عديدة، بسبب صداقتهما التى حافظا عليها رغم الانفصال، مؤكدة أن الأمور تسير بينهما على ما يرام كأى صديقين.

وأضافت الممثلة البالغة من العمر 50 عامًا ، في تصريحات لـ Entertainment Tonight أنها أعادت إحياء علاقتها ببراد بعد أن فسخ خطبتهما فى عام 1997 بعد علاقة استمرت ثلاث سنوات، قائلة "عندما انفصلنا لأول مرة، لم نكن أصدقاء لفترة من الوقت ، ثم وجدنا نوعًا ما يعتبر طريق العودة، ربما منذ 18 أو 19 عامًا ، شيء من هذا القبيل ، ثم بقينا على اتصال على مر السنين".

وكان النجم العالى براد بيت قد نفى مزاعم زوجته السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولى، حول اعتدائه بالضرب على أطفالهما فى عام 2016، والتى تناقلتها وسائل الاعلام خلال الأيام الماضية، واصفا تلك الواقعة بغير الصحيحة.