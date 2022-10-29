شكرا لقرائتكم خبر عن إيرينا شايك فى أحدث إطلالة لها فى شوارع نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما تعتبر إيرينا شايك واحدة من أهم عارضات الأزياء على مستوى العالم ممن تحظين بمتابعة كبيرة، ومؤخراً كان لها موعد مع إطلالة مميزة أثناء سيرها فى نيويورك قبل مصاحبة ابنتها وزوجها السابق برادلى كوبر من أجل رحلة على هامش الاحتفالات بعيد الهالوين.

إيرينا شايك ظهرت من خلال إطلالة مميزة خريفية، عبر فستان طويل باللون الأسود، عليه معطف أكثر تميزا مثلما وصفه تقرير ديلى ميل.

وكانت أثارت عارضة الأزياء إيرينا شايك خلال فترة سابقة غموضًا كبيرًا وتكهنات أكبر حول عودتها إلى طليقها السابق برادلى كوبر ووالد ابنتها، بعدما نشرت عدة صور لها بصحبة كوبر بدا خلالها الثنائى سعداء للغاية من رحلتهما إلى جزر البهاما وما زاد من حجم التكهنات تعليق ايرينا على الصور حينما اكتفت برمز قلب عليها.

المواقع الأجنبية بدورها ورغم أنها في أكثر من مرة منذ انفصالهما تؤكد مدى التفاهم بين الثنائى وأن علاقتهما لا تزيد عن كونهما أصدقاء، إلا أن الصور الأخيرة أثارت تكهنات أكبر حول علاقة الثنائي التي يبدو أنها تخطت مجرد الصداقة بسبب تعليقها على الصور بالإضافة إلى مظهرهما بالصور بعدما ارتدت ايرينا البكيني خلالها.



ايرينا شايك



ايرينا شايك



ايرينا شايك



ايرينا شايك



ايرينا شايك