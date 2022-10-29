نسرين طافش تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:
شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها أثناء قضائها نزهة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
وعلقت الفنانة نسرين طافش على إطلالتها: "الألوان هي ابتسامات الطبيعة"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "منورة يا قلبي"، وعلق آخر: "عسل".
ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة نسرين طافش في مسلسل "جوقة عزيزة" خلال موسم رمضان 2022.
"جوقة عزيزة" شارك في بطولته النجوم: نسرين طافش وسلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.