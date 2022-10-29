شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار عمر خيرت يحيى حفلا موسيقيا في مهرجان الموسيقى العربية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا موسيقيا ضخمًا ضمن اليوم السبت ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

كما يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي ضخمً في أبو ظبي يوم الأحد الموافق 13 من نوفمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة لتأسيس متحف اللوفر أبوظبي، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية الشهيرة التي يتفاعل معها جمهوره.

وشهد مؤخرًا حفل الموسيقار العالمى عمر خيرت، حضورًا كبيرًا وتفاعلًا واضحًا ضمن حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذى عرضته شبكة تلفزيون الحياة حصريًا على شاشتها ، وتفاعل الجمهور كان واضحًا من بداية الحفل حيث حرص عدد كبير من محبى الفن على الحضور، وسط تصفيق متواصل وتفاعل كبير مع المقطوعات التى قدمتها الفرقة الموسيقية بقيادة عمر خيرت.