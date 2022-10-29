اليسا تدعم شيرين في حفلها في موسم الرياض بهذه الطريقة!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 29 أكتوبر 2022 05:43 صباحاً - أشعلت الفنانة اللبنانية اليسا الأجواء في حفلها، الذي أقيم مساء امس الجمعة، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بنسخته الثالثة، على مسرح محمد عبده بمنطقة أرينا بوليفارد رياض سيتي، وشهد الحفل حضور جماهيري واسع.

قبل صعودها على المسرح عبرت إليسا عن سعادتها وحماسها قائلة: “يعني فوق الخيال مش مصدقة أطلع أشوف الجمهور لأنه صار حدث سنوي وبننطره، وانشالله بتكون حفلة فوق الخيال، وبحب أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ وشركة روتانا لأنه بتجمعني دائمًا بالناس اللي بحبها، وهيئة الترفيه صانعي المستحيل، وردود الفعل اللي انعملت بس انعرف انه رح تكون في حفلة بتجمعني بهيفاء وهبي كان فوق الخيال، وأنا كتير مبسوطة بهالحفل”.

وحرصت اليسا على دعم صديقتها الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على المسرح في أزمتها الأخيرة وغنت أغنيتها “مشاعر” وسط هتافات شديدة وتأثر من الجمهور.

كما طلبت اليسا من الجمهور أن يدعم شيرين ويغني معها، تداول رواد تويتر مقطع الفيديو الذي غنت فيه وعبروا عن سعادتهم بهذا الدعم تحت هاشتاغ كلنا شيرين.