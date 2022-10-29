هيفاء وهبي للجمهور السعودي: “باخدكم معي على بيروت”.. فكيف كانت أصداء اولى حفلاتها في المملكة؟.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 29 أكتوبر 2022 05:43 صباحاً - أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بنسخته الثالثة،، حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح محمد عبده بمنطقة أرينا بوليفارد رياض سيتي، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير من الجمهور السعودي.

وقدمت أنابيلا هلال، هيفاء على المسرح وسط حماس وهتافات كبيرة من الحضور بمقدمة مميزة: “أكيد ناطرين بحماس لتشوفوا الجمال والهضامة والاستعراض الرائع اللي بيشيل الهم عن القلب، شو ما قلنا عن هيفاء وهبي قليل وكل الحكي مش أحلى من شوفتها، ف إلى الديڤا اللي ما حدا بيشبهها”.

فور صعود هيفاء على المسرح بدأت كلامها قائلة: “مساء الخير على أهل الرياض، ومساء الخير على أهل السعودية، يسعدني كتير ويشرفني اني اكون موجودة اليوم لأول مرة بينكم في موسم الرياض، شكرا لوجودكم”.

عبرت هيفاء عن سعادتها وحماسها قائلة: ” شو ما احكي ما قادرة عبر قديش هالشعور حلو، وقد ايه هالشعور جواه أشواق كتير، بدي أشكر السبب اللي جمعنا الليلة، بدي اشكر هيئة الترفيه وروتانا ومعالي المستشار تركي آل الشيخ لجمعنا الليلة معا، هالبلد الحلو يلي صاير عالمي من كل بلاد العالم يأتون اليه وانشالله نقضي مع بعض وقت حلو” ثم تابعت مغازلة الجمهور “باخدكم معي على بيروت”.

وأشعلت هيفاء وهبي المسرح بمجموعة من أجمل وأشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الحضور الذين حرصوا على ترديد كلمات كل أغنية بحماس، وخلال الحفل فالا للجمهور السعودي “والله أنتوا اللي فوق الخيال، يعني هيدي الليلة فوق الخيال، حضوركم فوق أحلى خيال”، وغازلت الجمهور قائلة: “أنا اليوم مغرومة بدي اخدكم معي على بيروت يلا كفاية غيبتو عني كم سنة” وسط تصفيق حار من الحضور.

قدمت هيفاء وهبي خلال الحفل أغاني “واحشني، مخدتش بالي، مش قادرة أستنى، أهضم خبرية، نار الأشواق، فاكرني، يا ابن الحلال، وغيرهم”.

ورغم الحماس الكبير للجمهور بحفل هيفاء وهبي غير انها اثارت غضب البعض حيث كتبت احداهن قائلة “يعني أريد أفتهم هاي هيفاء وهبي كلها عبارة عن إستعراض و قلة حياء هذا اللي جابها تسوي حفلة بالسعودية شنو يحس؟ يعني بالله شنو يسمع منها الجمهور هذا اللي نصهم عقالهم اكبر حتى من راسهم بوس الواو لو لما الشمس تنور و الله عيب و المشكلة الحظور هواية ! و لا احد يگولي شأن داخلي لا تتدخلين”.