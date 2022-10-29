شكرا لقرائتكم خبر عن دارين حداد تنضم لأسرة فيلم "جروب الماميز" مع روبى ويسرا اللوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة دارين حداد لأسرة فيلم "جروب الماميز" بعد التغييرات التي تم اجراؤها على السيناريو وكذلك الأبطال، وبدأت دارين تصوير مشاهدها في العمل بمشاركة روبى، يسرا اللوزي، محمد ثروت، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين والعمل وتأليف غادة عبد العال وإيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت.



دارين حداد تبدأ تصوير جروب الماميز

وفى سياق آخر دارين حداد في بطولة مسلسل "الضاحك الباكى" الذى يعرض حالياً على قناة cbc، ويتناول سيرة واحد من أهم صناع الفن المصرى والعربى وهو الفنان نجيب الريحانى، حيث تجسد دارين شخصية "فيكتورين" الحب الأخير وآخر زوجات الراحل نجيب الريحانى والتى تزوجها بعد قصة حب وعاش معها أياماً سعيدة حتى وفاته.

مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل ومرشح للعرض قريبا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

كما تشارك دارين في بطولة مسلسل "اتزان" المقرر انطلاق عرضه اليوم السبت على منصة watch it الرقمية، والعمل بطولة ركين سعد، صدقي صخر نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، وتأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام.



دارين حداد بشخصية فيتكورين من الضالحك الباكى