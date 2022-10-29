شكرا لقرائتكم خبر عن "ها نحن" على مسرح مكتبة الإسكندرية 2 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج هانى عفيفى العرض المسرحى "ها نحن" عن قصص قصيرة لتشيكوف من إعداد كريم عرفة، يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 فى السابعة مساءً على المسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية.

وكانت آخر عروض هانى عفيفى "مشاحنات" الذى عرض بمسرح الهناجر طولة ريم حجاب، هند حسام الدين وسهام عبد السلام، ديكور وأزياء د.مروة عودة، المخرجان المساعدان سها كحيل وفتحى إسماعيل، إنتاج استوديو مسرح مركز الإبداع الفنى بإشراف المخرج الكبير خالد جلال، رئيس صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة المصرية.

تناول "مشاحنات" قضايا إنسانية عامة تحدث فى كل زمان ومكان عن قسوة الحياة فى مواجهة الحب من خلال حوار طويل فى الدقائق التى تسبق موت الأم بين أختين إحداهما مقيمة متفرغة لخدمة الأم فى مرضها الأخير والأخرى زائرة لليلة واحدة، بعد غياب سنوات والكثير من المشاحنات والمشاعر الإنسانية المتداخلة فى مواجهة الموت.