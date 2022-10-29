أحمد سعد يحيي حفلا بمناسبة 50 عاما من العلاقات المصرية الإماراتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أحيا الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا بمناسبة قمة السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وذلك بـ ستاد هزاع بن زايد في العين بالإمارات.

وكان أحمد سعد قد أعلن تواجده في الحفل بمناسبة مرور 50 سنة من العلاقات الإماراتية المصرية، وكتب عبر صفحته الخاصة بموقع "انستجرام": "جمهورنا العزيز، انتظروني في بطولة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي في الإمارات في ستاد هزاع بن زايد في العين، نحتفل بمرور 50 سنة من العلاقات المصرية الإماراتية".

يذكر أن الفنان أحمد سعد، طرح أغنية "ليه بداري" الأغنية الرسمية لفيلم "هاشتاج جوزني" وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "ليه بداري" كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل، ومن كلماتها: "أنا ليه بداري أداري أداري حبي ليها ايه، ليه مقولش عادي عادي ع اللي بحس بيه، أنا ليه بداري أداري أداري حبي ليها ليه، ليه مقولش عادي عادي عادي ع اللي بحس بيه، ليه حاجات جوايا مخوفاني هخاف من إيه وليه، في إيه أكتر من حبي ليها عشان أراهن عليه".