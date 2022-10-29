"صديقتي وبنتي".. محمود العسيلي يهنئ زوجته بعيد ميلادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأ الفنان محمود العسيلي زوجته بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونشر العسيلي صورة تجمعه بزوجته، وعلق: "عيد ميلاد سعيد لامرأتي فائقة الجمال، سوبر أويو، صديقتي وبنتي، أتمنى لك سنوات عديدة من السعادة والفرح، ممتن لك على كل شيء، بحبك"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "ما شاء الله جميلة"، وعلق آخر: "عيد ميلاد سعيد".

يذكر أن الفنان محمود العسيلي أحيا مؤخرًا حفلا غنائيا بجامعة الجلالة.

وقدم الفنان محمود العسيلي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيه التي أشعلت أجواء من البهجة بين الطلاب، وأبدي العسيلي سعادته لتواجده في رحاب جامعة الجلالة، مقدماً الشكر لمنظمين الحفل، وحاز العرض الذي قدمه كورال "روح الشرق"، على تفاعل كبير بين الطلاب.