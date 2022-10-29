شكرا لقرائتكم خبر عن هنرى كافيل مع صديقته فى العرض الخاص لفيلم Enola Holmes 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين عدة صور للثنائى هنرى كافيل وصديقته الجميلة ناتالى فيسكوزو على السجادة الحمراء فى العرض الأول لفيلم Enola Holmes 2 فى مدينة نيويورك أمس الخميس.

الممثل الموهوب الذى سبق ولعب دور بطولة فيلم سوبر مان والبالغ من العمر 39 عامًا، بدا أنيقًا فى بدلة مخططة بدبوس بينما كانت شريكه متألقة فى ثوب أنيق عبر فستانها المميز.

جدير بالذكر أن الثنائى أعلنا عن علاقتهما فى وقت سابق من العام الماضى فى أبريل 2021 ، واستمرا قوياً لأكثر من عام.

من ناحية أخرى طالب متباعو مسلسل House Of The Dragon، الذى انتهى عرض آخر حلقاته يوم 23 أكتوبر، بانضمام الممثل العالمى هنرى كافيل إلى الموسم الثانى من العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وطالب متابعو المسلسل بظهور كافيل بشخصية Aegon I Targaryen، المعروف باسم إيجون الفاتح، حيث كتب أحد مستخدمي تويتر: "إذا لعب هنرى كافيل إيجون الفاتح سيكون مذهل".



هنرى كافيل وصديقته