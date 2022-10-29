شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى: احنا مركزين فى الدورى.. ومش بنحب أى حاجة سوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر الفنان محمد هنيدي من خسارة فريقه نادى الزمالك أمام غريمه على الأهلي، وفوز الأخير ببطولة السوبر المصري، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات "تويتر".

وكتب هنيدى: "احنا عموما مركزين في الدوري مبنحبش أي حاجة سوبر ولا سوبر لوسيل ولا كاس السوبر ولا اللب السوبر".

من ناحية أخرى بدأ هنيدى تصوير أول مشاهد فيلم "نبيل الجميل" بعد فترة من التحضيرات وإبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، وجمعت المشاهد الأولى بين هنيدى ومحمد سلام ورحمة أحمد، ومن المقرر أن يلتحق باقى الفنانين بالتصوير خلال الأيام المقبلة حسب الديكورات.

فيلم نبيل الجميل" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمد ثروت، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، احمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوى، مادلين طبر وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث في إطار كوميدى.