شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل "إيجار قديم" قبل عرضه على ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صناع مسلسل "إيجار قديم" بطولة النجم شريف منير، الترويج للعمل المقرر انطلاق عرضه اليوم السبت على قناة ON الساعة 8 مساء، حيث طرح أبطال العمل البوسترات الدعائية المنفردة، والتى تصدر كل بطل بوستراً بمفرده، وذلك بعدما طرحت الشركة المنتجة البوستر الجماعى والرسمى وكذلك البرمو الرسمي خلال الأيام الماضية.

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

وينتظر شريف منير عرض فيلم الجديد "السرب" الذى يشارك فى بطولته ويعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة، لاسيما وأنه يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ويقدم عدد من الشخصيات الوطنية التي ساهمت في هذه الملحمة الاستثنائية، وبطولة أحمد السقا في بطولته دياب، نيللي كريم، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن شريف منير قدم آخر أعماله مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة العام الماضى، وشارك فى بطولته لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.



ايجار قديم



بوستر مسلسل ايجار قديم



شريف منير ومحمد الشرنوبى



شريف منير



فيدرا



محمد الشرنوبى



حازم سمير



هشام اسماعيل



رحمة حسن



بسمة داوود



محمد نشات