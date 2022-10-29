شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج يحتفل بفوز الأهلى بالسوبر من المدرجات بـ"الفانلة الحمراء".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد فراج بفوز النادى الأهلى على الزمالك فى مبارة نهائي السوبر المصرى التي أقيمت بالإمارات وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل لا شىء، وظهر فراج فى ملعب المباراة بالفانلة الحمراء برفقة الإعلامى أنس بوخش، محتفلا بفوز فريقه.

وكان الفنان محمد فراج، وزوجته الفنانة بسنت شوقى قد حرصا على مؤازرة النجم المصرى محمد صلاح، خلال مباراة فريقه ليفربول، أمام مانشستر سيتى، وهى المباراة التى احتضنها ملعب آنفيلد، وانتهت بفوز ليفربول بهدف لمحمد صلاح.

ونشرت بسنت شوقى، مجموعة من الصور برفقة محمد فراج من داخل الملعب، وصورة تجمعهما مع محمد صلاح، وابنته مكة، وعلقت بسنت على الصورة، "مع الملك وابنته".