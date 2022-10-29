شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى لـ"الحياة": محبة الناس وتفاعلها نعمة من ربنا.. ووالدى رفض الظهور معى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان عاصى الحلانى، أن مسرح دار الأوبرا من المسارح التى كنت أتمنى أن أعتليها وأغنى على خشبته، والحمد لله وقد كان واليوم هو سادس مرة لى بدار الأوبرا المصرية، مضيفا أن الجمهور تعود عليا وينتظر ما أقدمه.

وأشار عاصى الحلانى، خلال حوار خاص لقناة "الحياة" على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، إلى أن محبة الناس وتفاعلها مع أغنياتى نعمة من ربنا، متابعا، دائما أقوم بتطوير نفسى فى الغناء، لأننا فى زمن يجب أن نتماشى مع الأجيال الجديدة والحفاظ فى نفس الوقت على الموسيقى التى تربينا عليها.

وذكر الحلانى أن والده جاء معه إلى مصر وطلب منه وهما فى طريقهما لدار الأوبرا المصرية أن يصعد معه على المسرح، لكنه رفض تحجج بعدم امتلاكه لبدله، كى يصعد بها.