شكرا لقرائتكم خبر عن نادر حمدى: كنت مضايق إن محمد نور عمل ألبوم لوحده.. ونور يرد: ما كنتش مقرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل برنامج أنغام، المذاع على قناة دى إم سى، والذى تقدمه المطربة أنغام، الجزء الثانى من حوارها مع فريق واما. وخلال الحلقة كشف محمد نور كواليس اتخاذه قرار الغناء بمفرده وإصدار ألبوم، وقال: "طارق العريان كلمنا عشان نعمل ألبوم باسم فريق واما وعرض مبلغ قليل، وأحمد الشامى طلب فلوس أكتر، ولم يوافق الفريق على العمل معه".

وأضاف: "بعد كدة كلمنى طارق العريان وقال لى عايزك تعمل ألبوم لوحدك، ومكنتش مقرر ذلك، وبالفعل صدر لى أول ألبوم فى عام 2006 والحمد لله كسر الدنيا، ونادر حمدى رفض يوزع أغانيا".

من جانبه قال نادر حمدى: "كنت مضايق إن محمد نور بيغنى لوحده ومعترض ومرضتش أشتغل معه فى ألبومه، لكن بعد كدة عملت له أغانى".