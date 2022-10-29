سلمى أبو ضيف تنشر صورا جديدة وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها ومتابعيها صورا من مشاركتها في أحد عروض الأزياء بقطر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت سلمى أبوضيف على الصور: "كانت ليلة ساحرة على الإطلاق، مصدر إلهام لما تقدمه للمجتمع"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "رائعة"، وعلق آخر: "قلبي".

سلمى أبو ضيف شاركت في مسلسل "منعطف خطر"، بطولة باسم سمرة، ريهام عبدالغفور، باسل خياط، محمد علاء، حمزة العيلي، وغيرهم.

وشاركت في رمضان الماضي في مسلسل "راجعين يا هوى"، بطولة خالد النبوي، أنوشكا، هنا شيحة، نور اللبنانية، وفاء عامر، أحمد بدير، نور النبوي.