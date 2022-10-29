إليسا وهيفاء وهبي يشعلان حماس الجمهور في حفل غنائي بموسم الرياض (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أحيت الفنانتين هيفاء وهبي وإليسا حفلا غنائيا في "بوليفارد رياض سيتي" ضمن حفلات موسم الرياض، 28 أكتوبر.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "موسم الرياض" صورا لحفل الفنانتين، وجاء التعليق: "الجمهور زاد الليلة جمال ونغم، في حفلة الفنانة هيفاء وهبي والفنانة إليسا في بوليفارد رياض سيتي، موسم الرياض".

في وقت سابق، نشر تركي آل الشيخ بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"ننتظركم في حفلة ضخمة تجمع النجمة إليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم 28 أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد الرياض".

وطرحت إليسا مؤخرًا أغنية "أنا وبس" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع طارق توكل، وميكس وماستر إيلي.

بينما طرحت هيفاء وهبي مؤخرًا فيديو كليب أغنية "ولد"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".