"ماذا حدث لوجهها؟" هيفاء وهبي تثير قلق جمهورها في حفل الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - أحيت الفنانة هيفاء وهبي حفلا غنائيا أمس الجمعة ضمن حفلات موسم الرياض.

وظهرت هيفاء وهبي مع المدير التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي، وعلق الجمهور على ظهور باندهاش، على تغير ملامح هيفاء، كتب أحدهم: "مين يصدق أنه هذا تعبير أيقونة الجمال"، وعلق آخر: "كانت جميلة، لعبت بوجهها عمليات تجميل"، واستنكر آخر في تعليقا ساخرا" كنت حاسس أنهم مش هيجيبوا هيفاء الأصلية"، أين هيفاء، وقال متابع مالذي حدث لوجهها؟"

وأعادت هيفاء، نشر فيديو يرصد رحلتها وظهورها داخل الطائرة حتى وصولها للرياض، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "الرياض منورة بأهلها.. مبسوطة بوجودي بينكم"

وكانت الصفحة الرسمية لقناة روتانا عبر "تويتر"، نشرت فيديو توثيقي لرحلة "هيفاء" داخل الطائرة حتى وصولها للرياض، وحمل تعليق: "يا أهلا وسهلا بـهيفاء وهبي، نورتينا بالرياض".