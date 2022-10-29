نسرين طافش "جريئة" ومحمد رمضان على متن طائرة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين الخطيب

أطلت الفنانة ياسمين الخطيب على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها حيث ظهرت مرتدية فستانا أنيقا وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

هبة مجدي

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها ومتابعيها صورا رفقة زوجها الفنان محمد محسن أثناء تواجدهما في مهرجان الموسيقى العربية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

نهي عابدين

شاركت الفنانة نهى عابدين جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها حيث ظهرت مرتدية ملابس كلاسيكية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش أنظار جمهورها ومتابعيها حيث ظهرت في إطلالة جريئة، مرتدية فستان مزركشا بالألوان، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه صورة من داخل طائرة أثناء توجهه لإحياء حفل غنائي في دبي، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

شادي شامل

شارك الفنان شادي شامل جمهوره ومتابعيه صورة لأحدث ظهور، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

سلمى أبوضيف

أطلت الفنانة سلمى أبوضيف على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها من مشاركتها في أحد عروض الأزياء بقطر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ساندي

شاركت الفنانة ساندي جمهورها ومتابعيها صورة تحتفل فيها بمناسبة الهالوين، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

دارين حداد

أطلت الفنانة دارين حداد على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها حيث ظهرت مرتدية ملابس "كاجوال" وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

هبة نور

شاركت الفنانة هبة نور جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها حيث ظهرت مرتدية فستانا قصيرا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".