فن ومشاهير

شيري عادل تنشر الصور الأولى من عقد قرانها على الفنان طارق صبري وتعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة شيري عادل جمهورها ومتابعيها صورا لعقد قرانها على الفنان طارق صبري وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة شيري عادل على الصور برمزي "دبلة الزواج" و "قلب أحمر"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "مبروك"، وعلق آخر: ربنا يسعدكم ويحفظكم".

يذكر أن شيري عادل شاركت في مسلسل "أيام" من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، ومن بطولة حورية فرغلي، شيري عادل، رياض الخولي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، ندا موسى، وحجاج عبد العظيم وغيرهم، وتم تصويره في لبنان.

وشارك الفنان طارق صبري في مسلسل "الاختيار 2" الذي تناول بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجه الخطر الذي تعرضت له البلاد إثر سقوط جماعة الإخوان الإرهابية.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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