" والله وعملوها الرجالة " حماده هلال يحتفل بفوز النادي الأهلي بالسوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان حماده هلال جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو يحتفل فيه بفوز النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق حماده هلال على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يردد كلمات أغنية "والله وعملوها الرجالة": " طلبة كلية حقوق ‏بتمسي على كل جمهور النادي الأهلي ألف مبرووك"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "مبروك للنادي الكسبان النادي الأهلي"، وعلق آخر: "ألف مبروك للنادي الأهلي".

يذكر أن حماده هلال طرح مؤخرًا أغنية "الفرح مالينا"، عبر قناته بموقع "يوتيوب".

أغنية "الفرح مالينا" من كلمات أحمد شكري، ألحان مصطفى شكري، حمادة هلال، توزيع أحمد عادل.