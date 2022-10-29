كتب امير فتحي في السبت 29 أكتوبر 2022 12:50 صباحاً - انهار الممثل السعودي عبد العزيز السكيرين، من البكاء، مساء الجمعة، أثناء حديثه عن موقف إنساني جمعه بصديقه الفنان الراحل خالد سامي، قائلًا: ” كان يطرق أبواب الغرف ويسأل عن كل واحد منهم.. الله يرحمه والحمدلله على كل حال”.
وأظهر مقطع فيديو بثه برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، الفنان السكيرين وهو في موقف مؤثر و يحاول تماسك دموعه خلال الحلقة، لكنه لم يستطع ما دفعه إلى الوقوف للخروج من الحلقة.
وتوفي الفنان السعودي خالد سامي، الجمعة الماضية، عن عمر ناهز “60 عامًا” بعد معاناة مع المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر بكاء السعودي عبد العزيز السكيرين بسبب هذا الموقف مع الراحل خالد سامي.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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