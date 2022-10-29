شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور وأحمد فهمى: احنا الاتنين حبينا واحدة بتلعب بينا وغنينا ليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل برنامج أنغام، المذاع على قناة دى إم سى، والذى تقدمه المطربة أنغام، الجزء الثانى من حوارها مع فريق واما. وخلال الحلقة كشف أحمد فهمى قصة إحدى أغنيات فريق "واما" إذ اشترك هو وزميله محمد نور فى حب فتاة واحدة وغنيا لها، قائلا: "أنا ومحمد نور كنا بنحب بنت واحدة وكانت بتلعب علينا وعارفين وغنينا لها أغنية".

وأضاف أن نادر حمدى كان سيوزع أغنيات الفرقة فقط لكنه كان عايش قصة حب وطلب مننا يغنى أغنية لحبيبته وطلع صوته حلو، وقلنا يغنى معانا.

وقال نادر حمدى: "محمد نور أول حد يقولى هات أورج ووزع موسيقى، والدى كلم طارق عاكف واشتريت منه أورج، وكنت فى الفرقة بوزع بس مش بغنى".

وتابع أحمد فهمى: "أنا لحنت وكتبت رباعيات منها (قطر الحياة) و(صياد) بس الأخيرة منزلنهاش بسبب كلمة (خياشيم)"، مضيفا: "يا ليل" كتبتها ولحنتها، ولحت "أحلف لى أصدق"، ومن الأغانى اللى بحبها أغنية "مشوار طويل".