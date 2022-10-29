شكرا لقرائتكم خبر عن فريق واما لـ"أنغام": ضمينا أحمد الشامى للفرقة عشان شكله حلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل برنامج أنغام، المذاع على قناة دى إم سى، والذى تقدمه النجمة أنغام، إذاعة الجزء الثانى من حوارها مع فريق واما.

وخلال الحلقة داعب أعضاء فريق واما زميلهم أحمد الشامى، إذ قال محمد نور: "ضمينا شامى للفرقة عشان شكله حلو".

بينما قال أحمد فهمى، إنه كان رافضا لضم أحمد شامى للفرقة، وأضاف: "كان فيه مشاكل بينى وبين شامى، وجبناه عشان منظم وبيغنى راب".

من ناحية أخرى، أوضح نادر حمدى: بعد أغنية "يا ليل"، الناس بدأت تسمع عنى وعملت لمحمد عدوية الطيب أحسن وشيرين "صبرى قليل وبتوحشنى"، وعملت لمحمد فؤاد "حرام" واحترفت التوزيع.

وعن تجربته مع عمرو ديا، قال: "ألبوم ليلى نهارى مع عمرو دياب عمل اسمى فى 2004، الأغنية الواحدة بيتعمل لها 10 أو 15 شكل توزيعى، وأغنية "يا غالى عليا" شكل من أشكال توزيع ليلى نهارى.