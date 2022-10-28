سهير القيسي تهاجم ابنة شقيقتها اصيل هميم وتتهمها بـ “التجني والافتراء”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 11:44 مساءً - ردت الاعلامية العراقية سهير القيسي على تصريحات ابنة شقيقتها اصيل هميم عبر برنامج “غنيلي بالجو”، الذي يقدمه اللبناني وسام البريدي، ورفضت شرب فنجان القهوه الذي عليه صورة خالتها سهير القيسي.

ووصفت سهير القيسي كلام ابنة شقيقتها بأنها اتهامات كاذبة مؤكدة على تفاجئها من هذه التصريحات.

وقالت القيسي “هي راحت الى ابعد من كونها كذب راحت الى كونها افتراء وتجني لأن صاحبة هذا التصريح عندما بدأت حياتها الفنية في برنامج في mbc استضفتها في بيتي وكنت حريضة ان تكون بخير وان تتوفر كل سبل اليسر والراحة لها حتى تنجح في طريقها وكنت من الناس الذي تشكو لهم مشاكلها مع اهل والدها ووالدها الذي كان معارض دخولها مجال الفن”.

وردا على كلام اصيل هميم انها لا تتواصل مع خالتها، قامت سهير القيسي بعرض قسم من الرسائل المتبادلة بينهما قائلة انها هي من قطعت التواصل معها وبدأت بالتطرق الى اسمها اعلاميا.

وتابعت سهير القيسي: “لا تبحث على الترند من خلال الكذب والتلفيق خليها تكون ترند بالأناقة والثقافة واذا حابة دعم من خلال اسمي او حابة تقرن اسمها باسمي من خلال ترند خلينا نكون مع بعض ترند انساني وتنزل معي العراق وتدعم بعض القضايا التي اتبناها انسانيا وهي تعرفها”.

كما رفضت سهير القيسي التطرق الى موضوع شقيقتها والدة اصيل هميم قائلة “خلينا نبتعد عن ذكر اسم اختى ما احب ادخل اسم اختي الكبيرة التي ساهمت في تربيتي مع امي في موضوع كذبة امام الملأ والاعلام هذا ليس مستواي”.