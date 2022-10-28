شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب من احتفالية مصر والإمارات: ربنا يديم المحبة بينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الهضبة عمرو دياب عن سعادته بإحياء حفل غنائى في ختام فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية في احتفالية كبرى عقدتها حكومة البلدين، تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، وقال الهضبة: "إيه الحفلة الحلوة دي، بيسعدني وبيشرفني إني معاكوا واحنا بنحتفل بمرور 50 سنة محبة ما بين دولتين شقيقتين، ربنا يديم المحبة بينا".

وبدأ الهضبة عمرو دياب الحفل بأغنية "يا أنا يا لا"، وسط تفاعل الجمهور معه بترديد كلمات الأغنية والرقص على أنغامها.