شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يبدع فى احتفالية مصر والإمارات بأجمل أغنياته ويغنى لفيروز ونجاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدع النجم الإماراتي حسين الجسمي خلال حفله الغنائي المقام في ختام فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية في احتفالية كبرى عقدتها حكومة البلدين، تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد".

وبدأ النجم حسين الجسمي الحفل بأغنية "بشرة خير" وسط تفاعل الجمهور الحاضر بترديد كلمات الأغنية والرقص على أنغامها، وقال حسين الجسمي: "أنا سعيد بوجودي في أم الدنيا مصر اللي هي حتة من قلبي، واليوم بنحتفل بمرور 50 سنة أخوة ومحبة بين البلدين، وقلب وروح واحد وإن شاء الله دائما، وأنا كمصري إماراتي بقولكوا نورتوا مصر".

وواصل حسين الجسمي تقديم وصلته الغنائية لأكثر من ساعة متواصلة وقدم أشهر أغنياته منها، "6 الصبح"، "بحبك وحشتيني"، "دلع واتدلع"، "والله ما يسوى"، "رمضان في مصر حاجة تانية"، "حتة من قلبي"، كما غنى أغنية "أما براوة" لنجاة الصغيرة، وأغنية "نسم علينا الهوي" لفيروز، كما غنى أغنية "يا أغلي اسم في الوجود"، واختتم الحفل بأغنية "لقيت الطبطبة".

وشهدت فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية في احتفالية كبرى عقدتها حكومة البلدين، تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، "وعقد منتدى اقتصادي خلال أعمال اليوم الأول، بحضور وزراء من حكومة البلدين، وكبار المسئولين في المجال الاقتصادي ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي في البلدين، كما ضمت أعمال أجندة اليوم الأول حفل مميز بعنوان "أم كلثوم في أبوظبي" والذي أحيته كوكب الشرق في عام 1971 في إمارة أبوظبي، مع إعادة إحيائه بطابع جديد واستثنائي ضمن أجندة الفعاليات.

وركز المنتدى الاقتصادي ضمن اليوم الأول للأجندة على آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتعميق الالتزام بالعلاقة التاريخية المتميزة التي تربط بينهما، واستعراض أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات، كما استعرض المنتدى قصص النجاح المتميزة للشركات المصرية والإماراتية، والنماذج الناجحة من الأعمال والمؤسسات المصرية والإماراتية المتميزة، في مجالات مختلفة، كما تضمنت فعاليات اليوم الأول، تكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في ترسيخ العلاقات المصرية الإماراتية، وعكست تميزها في مختلف المجالات.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني إقامة المنتدى الثقافي، والذى انعقد بمشاركة نخبة من المثقفين والإعلاميين والشخصيات البارزة في الدولتين، حيث استعرض المنتدى أهم المحطات الرئيسية في العلاقة المصرية الإماراتية في مجال الإعلام والثقافة والفنون والتاريخ المشترك بين البلدين، كما تضمن المنتدى سلسلة من الجلسات التي تتناول موضوعات مشتركة في التعاون الرياضي والإعلامي والثقافي، وضم المنتدى كذلك سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشات مع عدد من الدبلوماسيين المصريين والإماراتيين، ونخبة من الإعلاميين من القطاع الحكومى والخاص في الدولتين.