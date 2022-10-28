شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد محمود: "من أجل زيكو" جعل الأطفال تتعلق بي أكثر من الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان محمد محمود، إن فيلم "من أجل زيكو"، الأطفال الصغار أحبوه في دوره بالفيلم أكثر من الكبار، وقال: "لما طفل كان بيشوفني في الشارع، بيشد أبوه وأمه علشان يشوفوني زي ما هو شافني".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامج "بالخط العريض" الذي يذاع على قناة الحياة: "أعشق المسرح وقضيت عمري كله فيه، ولما كان المخرجين يعرفوا أن ممثل شغال مسرح، يقول لا مش عاوزه، ده هتيجي الساعة 6 وهيمشي، ومع ذلك المسرح أعطاني ثقة كبيرة أني أقدر أعمل أي حاجة".

وقال: "مسلسل أرض النفاق، كنا قلقانين وخايفين جدا لأن خاص بالأستاذ الكبير فؤاد المهندس، الموضوع كان ريسك جامد جدا، عمل كبير لأديب عظيم، وكل الشخصيات في العمل كانت تقيلة، هنيدي كان قلقان جدا".